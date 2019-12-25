За сутки от коронавируса в России излечилось 3 133 человека.

В России зафиксировано 4 892 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 927 745 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 690. Далее идут Санкт-Петербург — 159, Московская область — 153, Свердловская область — 141, Ставропольский край — 132.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 133 человека. За весь период — 736 101.

За минувшие сутки скончалось 55 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 740 человек.

Отмечается, что у 26,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее появилась новая версия возникновения коронавируса.