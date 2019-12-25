За сутки от коронавируса в России излечилось 6 795 человек.

В России зафиксировано 4 828 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 937 321 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 691. Далее идут Санкт-Петербург — 162, Московская область — 151, Свердловская область — 147, Нижегородская область — 138.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 795 человек. За весь период — 749 423.

За минувшие сутки скончалось 117 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 989 человек.

Отмечается, что у 25,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса.