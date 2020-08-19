Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили местные журналисты из Nine Radio со ссылкой на заявление премьер-министра Скотта Моррисона.
Я ожидаю, что она будет настолько обязательной, насколько это возможно...Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней
глава правительства Австралии
Чиновник отметил, что отказаться от вакцины от коронавируса пациент сможет по медицинским показаниям.
Напомним, что 1 августа в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете добровольцам сделана первая прививка от COVID-19 препаратом из Австралии. Вакцина находится в первой фазе клинических испытаний.
Министр здравоохранения Австралии едва смог надеть медицинскую маску.
Видео: YouTube / ABC News (Australia)
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