Премьер-министр Скотт Моррисон призвал к обязательной прививке от COVID-19.

Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили местные журналисты из Nine Radio со ссылкой на заявление премьер-министра Скотта Моррисона.

Я ожидаю, что она будет настолько обязательной, насколько это возможно...Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней глава правительства Австралии

Чиновник отметил, что отказаться от вакцины от коронавируса пациент сможет по медицинским показаниям.

Напомним, что 1 августа в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете добровольцам сделана первая прививка от COVID-19 препаратом из Австралии. Вакцина находится в первой фазе клинических испытаний.

Министр здравоохранения Австралии едва смог надеть медицинскую маску.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)