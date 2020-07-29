Жители Сиднея не смогут приехать в Квинсленд.

Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук. Чиновница объяснила, что город Сидней, расположенный в штате Новый Южный Уэльс считается очагом распространения COVID-19 из-за большого числа зараженных.

С субботы 01:00 (18:00 пятницы по московскому времени ) никто из Сиднея не будет допущен на территорию Квинсленда. Мы действуем быстро и ставим здоровье жителей Квинсленда на первое место Анастейша Палащук, премьер штата Квинсленд

Чиновница объяснила, что правило не будет распространяться на жителей Квинсленда, которые возвращаются домой из Сиднея. Однако по приезду они будут обязаны самоизолироваться в отеле на 14 дней за собственный счет.

Напомним, что 29 июля у трех жительниц Квинсленда обнаружен коронавирус.

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Видео: Twitter / Annastacia Palaszczuk