За сутки от коронавируса в России излечилось 6 090 человек.

В России зафиксировано 4 785 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 942 106 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 688. Далее идут Санкт-Петербург — 160, Московская область — 157, Свердловская область — 139, Нижегородская область — 132.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 090 человек. За весь период — 755 513.

За минувшие сутки скончалось 110 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 16 099 человек.

Отмечается, что у 23,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса.