В России зафиксировано 4 748 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 932 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 693. Далее идут Санкт-Петербург — 157, Свердловская область — 149, Московская область — 145, Ставропольский край — 128.
За сутки от коронавируса в России излечилось 6 527 человек. За весь период — 742 628.
За минувшие сутки скончалось 132 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 872 человека.
Отмечается, что у 29,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
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