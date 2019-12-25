За сутки от коронавируса в России излечилось 6 527 человек.

В России зафиксировано 4 748 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 932 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 693. Далее идут Санкт-Петербург — 157, Свердловская область — 149, Московская область — 145, Ставропольский край — 128.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 527 человек. За весь период — 742 628.

За минувшие сутки скончалось 132 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 872 человека.

Отмечается, что у 29,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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