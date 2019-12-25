За сутки от коронавируса в России излечилось 19 705 человек.

В России зафиксировано 29 350 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 877 727 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 7797. Далее идут Санкт-Петербург — 3 752, Московская область — 1 523, Нижегородская область — 501, Свердловская область — 396.

За сутки от коронавируса в России излечилось 19 705 человек. За весь период — 2 295 362.

За минувшие сутки скончалось 493 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 51 351 человек.

Отмечается, что у 19,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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