За сутки от коронавируса в России излечилось 24 158 человек.

В России зафиксировано 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 906 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 7 237. Далее идут Санкт-Петербург — 3 760, Московская область — 1 498, Нижегородская область — 503, Свердловская область — 400.

За сутки от коронавируса в России излечилось 24 158 человек. За весь период — 2 319 520.

За минувшие сутки скончалось 561 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 51 912 человек.

Отмечается, что у 19,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее петербуржцы рассказали, чем запомнился уходящий год.

Фото: pixabay.com