Петербуржцы рассказали, чем запомнился уходящий год

В первую очередь 2020 год будет ассоциироваться у горожан с праздничными мероприятиями.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.ru провели опрос среди петербуржцев и выяснили, чем запомнился им 2020 год. В первую очередь уходящий год будет ассоциироваться у горожан с праздничными мероприятиями, проведенными как онлайн, так оффлайн.

В число главных событий года петербуржцы включили День города, День ВМФ, "Алые паруса", фестиваль "Чудо света", международный книжный салон и концерт Басты. Каждый четвертый респондент назвал самым важным событием года голосование по поправкам в Конституцию.

В свою очередь 15% опрошенных гордятся победой "Зенита" в чемпионате России. Еще 14% запомнилось шоу дронов в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. 3% считают главным событием конфликт в Нагорном Карабахе, по 2% набрали выпуск российской вакцины от коронавируса, переход детей на дистанционное обучение и выплаты семьям во время пандемии.

Ранее телеканалы рассказали о программе передач в дни новогодних каникул.

Фото: fc-zenit.ru