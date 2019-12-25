За сутки от коронавируса в России излечилось 29 502 человека.

В России зафиксировано 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 7 750. Далее идут Санкт-Петербург — 3 692, Московская область — 1 193, Нижегородская область — 481, Карелия — 472.

За сутки от коронавируса в России излечилось 29 502 человека. За весь период — 1 859 851.

За минувшие сутки скончалось 554 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 41 607 человек.

Отмечается, что у 21,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США.

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