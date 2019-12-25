За сутки от коронавируса в России излечилось 18 850 человек.

В России зафиксировано 28 142 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано2 488 912 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 7 279. Далее идут Санкт-Петербург — 3 741, Московская область — 1 315, Нижегородская область — 485, Карелия — 473.

За сутки от коронавируса в России излечилось 18 850 человек. За весь период — 1 956 588.

За минувшие сутки скончалось 456 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 43 597 человек.

Отмечается, что у 20,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19.

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