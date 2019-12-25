За сутки от коронавируса в России излечилось 25 877 человек.

В России зафиксировано 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 569 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве —6 730. Далее идут Санкт-Петербург — 3 774, Московская область — 1 351, Нижегородская область — 499, Карелия — 433.

За сутки от коронавируса в России излечилось 25 877 человек. За весь период — 2 033 669.

За минувшие сутки скончалось 562 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 45 280 человек.

Отмечается, что у 18,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что Петербург вновь возглавил список городов России по смертности от КОВИД за сутки.

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