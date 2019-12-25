За сутки от коронавируса в России излечилось 20 480 человек.

В России зафиксировано 27 787 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 253. Далее идут Санкт-Петербург — 3 748, Московская область — 1 606, Нижегородская область — 502, Свердловская область — 404.

За сутки от коронавируса в России излечилось 20 480 человек. За весь период — 2 471 309.

За минувшие сутки скончалось 487 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 55 265 человек.

Отмечается, что у 13,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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