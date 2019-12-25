За сутки от коронавируса в России излечилось 28 922 человека.

В России зафиксировано 27 747 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 159 297 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 566. Далее идут Санкт-Петербург — 3 758, Московская область — 1 487, Нижегородская область — 501, Свердловская область —394.

За сутки от коронавируса в России излечилось 28 922 человека. За весь период — 2 554 340.

За минувшие сутки скончалось 593 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 57 019 человек.

Отмечается, что у 15,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет.

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