За сутки от коронавируса в России излечилось 24 874 человека.

В России зафиксировано 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 105 037 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 641. Далее идут Санкт-Петербург — 3 757, Московская область — 1 547, Нижегородская область — 497, Свердловская область — 401.

За сутки от коронавируса в России излечилось 24 874 человека. За весь период — 2 496 183.

За минувшие сутки скончалось 562 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 55 827 человек.

Отмечается, что у 14,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России.

Фото: pixabay.com