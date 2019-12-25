В России зафиксировано 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 105 037 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 641. Далее идут Санкт-Петербург — 3 757, Московская область — 1 547, Нижегородская область — 497, Свердловская область — 401.
За сутки от коронавируса в России излечилось 24 874 человека. За весь период — 2 496 183.
За минувшие сутки скончалось 562 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 55 827 человек.
Отмечается, что у 14,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
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Фото: pixabay.com
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