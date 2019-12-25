За сутки от коронавируса в России излечилось 24 763 человека.

В России зафиксировано 26 402 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 524. Далее идут Санкт-Петербург — 3 697, Московская область — 1 104, Нижегородская область — 462, Карелия — 427.

За сутки от коронавируса в России излечилось 24 763 человека. За весь период — 1 803 467.

За минувшие сутки скончалось 569 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 40 464 человека.

Отмечается, что у 21,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37.