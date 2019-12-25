За сутки от коронавируса в России излечилось 26 266 человек.

В России зафиксировано 26 190 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 541 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 145. Далее идут Санкт-Петербург — 3 761, Московская область — 1 372, Нижегородская область — 494, Архангельская область — 396.

За сутки от коронавируса в России излечилось 26 266 человек. За весь период — 2 007 792.

За минувшие сутки скончалось 559 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 44 718 человек.

Отмечается, что у 18,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии.

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