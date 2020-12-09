Глава правительства РФ напомнил о необходимости не допустить серьезного спада в экономике.

Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии. Об этом глава правительства РФ сообщил коллегам на форуме "Сделано в России-2020". По мнению чиновника, люди всех стран надеются на принятие решений, которые помогут преодолеть спад в национальных экономиках из-за распространения коронавируса. Глава кабмина заметил, что в этом вопросе граждане РФ не являются исключением из правил.

Мы видим, что именно те предприятия, которые успешно продвигают свою продукцию на экспорт, быстрее восстанавливают объемы продаж и сохраняют рабочие места, что очень важно сегодня Михаил Мишустин, премьер-министр России

Эксперт напомнил, что из-за пандемии разбалансирована оказалась система мировой торговли. Негативным фактором также в данном вопросе выступили протекционизм и недобросовестная конкуренция, торговые войны.

Волатильность цен на энергоносители, замедление динамики ВВП - все это влияло на разбалансированность системы международной торговли. В этом году Международный валютный фонд ожидает падения глобального ВВП более чем на 4% Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник рассчитывает, что страна сможет сохранить такие же темпы развития и объема производства, как и в 2019 году.

Мишустин призвал оказывать поддержку отечественным экспортерам на каждом этапе.

Видео: YouTube / АО "Российский экспортный центр"