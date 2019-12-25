За сутки от коронавируса в России излечилось 25 073 человека.

В России зафиксировано 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 075. Далее идут Санкт-Петербург — 3 669, Московская область — 1022, Нижегородская область — 453, Свердловская область — 391.

За сутки от коронавируса в России излечилось 25 073 человека. За весь период — 1 685 492.

За минувшие сутки скончалось 524 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 38 062 человека.

Отмечается, что у 21,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Москве до середины января продлили меры противодействия COVID-19.

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