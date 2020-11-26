Тотального локдауна и закрытия предприятий удалось избежать благодаря действующим ограничениям.

В Москве до середины января продлили меры противодействия COVID-19. Решение принял мэр столицы Сергей Собянин, сообщает "360".

Ограничения в Москве будут действовать до 15 января. По словам градоначальника, говорить о снижении уровня заражений пока нельзя, однако наблюдается "постепенное сглаживание динамики роста". Собянин подчеркнул, что система здравоохранения по-прежнему работает на максимуме своих возможностей. При этом специалисты не видят оснований для новых ограничений — при этом отменять старые, заявил мэр, пока рано.

Мэр отмечает, что тотального локдауна и закрытия предприятий удалось избежать благодаря действующим ограничениям.

Теперь гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать режим самоизоляции до 15 января. До этой даты компании должны держать на удалённом режиме работы не менее 30% сотрудников.

Ранее Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавируса.

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