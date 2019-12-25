Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил о близости победы над пандемией коронавируса. По его словам, поликлиники столицы — лучшие в стране.
В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он подчеркнул, что своей работой во время пандемии COVID-19 они совершают подвиг.
Градоначальник считает, что главная задача сейчас — обеспечить своевременную диагностику пациентов с новой коронавирусной инфекцией. После победы над пандемией, отметил мэр, для горожан снова станут важными возможности пройти обследование ближе к дому и комфортный приём у доктора.
Ранее мы писали, что в московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
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