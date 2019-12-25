В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса

Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

В московских школах продлили дистанционку для учеников с 6 по 11 классы из-за коронавируса. Соответствующий указ появился на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Градоначальник отметил, что дистанционный формат обучения считается эффективным способом борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Сергей Собянин, мэр Москвы

Пока что дистанционный формат обучения в школах продлили до 6 декабря.

Ранее Собянин рассказал об ограничениях в Москве в новогоднюю ночь.