Собянин рассказал об ограничениях в Москве в новогоднюю ночь

Он призвал москвичей отмечать праздник дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России-24" рассказал об ограничениях в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, горожанам можно будет гулять, однако никаких массовых мероприятий не будет.

Мы не можем себе позволить рисковать жизнью и здоровьем людей. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он призвал москвичей отмечать праздник дома.

Градоначальник считает, что рождественские ярмарки или новогодние ёлки на фоне пандемии будут смотреться как пир во время чумы. Собянин заявил, что в первую очередь стоит заботиться о здоровье людей.

Мэр отметил, что когда в день от коронавируса в Москве умирают десятки горожан, принимать решения о массовых мероприятиях тяжело.

Ранее Собянин объяснил перевод старшеклассников на дистанционное обучение.

Видео: YouTube / Россия 24