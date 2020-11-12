Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил перевод старшеклассников на дистанционное обучение. По его словам, заболеваемость в старших классах значительно выше, чем в младших.
Поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на удаленку.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее мы писали, что в Москве отменили ноябрьские каникулы в школах в связи с тем, что в октябре ученики уже отправлялись на двухнедельные каникулы. Отмечается, что на двухнедельные каникулы в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией уходили и школы, обучающиеся по триместровой системе.
Видео: YouTube / Россия 24
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