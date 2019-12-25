В октябре ученики уже отправлялись на двухнедельные каникулы.

В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах в связи с тем, что в октябре ученики уже отправлялись на двухнедельные каникулы. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки.

Отмечается, что на двухнедельные каникулы в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией уходили и школы, обучающиеся по триместровой системе.

Осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября. цитата из сообщения департамента образования и науки

Ранее в Петербурге создали приложение для дистанционного обучения в начальной школе.

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