В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах в связи с тем, что в октябре ученики уже отправлялись на двухнедельные каникулы. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки.
Отмечается, что на двухнедельные каникулы в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией уходили и школы, обучающиеся по триместровой системе.
Осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября.
цитата из сообщения департамента образования и науки
Ранее в Петербурге создали приложение для дистанционного обучения в начальной школе.
Фото: pixabay.com
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