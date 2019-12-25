За сутки от коронавируса в России излечилось 16 002 человека.

В России зафиксировано 25 173 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 114 502 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 866. Далее идут Санкт-Петербург — 2 926, Московская область — 971, Нижегородская область — 447, Свердловская область — 389.

За сутки от коронавируса в России излечилось 16 002 человека. За весь период — 1 611 445.

За минувшие сутки скончался 361 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 36 540 человек.

Отмечается, что у 23,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе.