За сутки от коронавируса в России излечилось 27 636 человек.

В России зафиксировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 3 520 531 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 534. Далее идут Санкт-Петербург — 3 094, Московская область — 1 361, Нижегородская область — 483, Ростовская область —398.

За сутки от коронавируса в России излечилось 27 636 человек. За весь период — 2 909 680.

За минувшие сутки скончалось 555 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 64 495 человек.

Отмечается, что у 13,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее российских миротворцев в Карабахе начали прививать от коронавируса.

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