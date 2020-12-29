Российских миротворцев в Карабахе начали прививать от коронавируса

Первый компонент вакцины военные получат до конца января.

Российских миротворцев в Нагорном Карабахе начали прививать от коронавируса. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны РФ. Военный отметил, что накануне в регион в специальных контейнерах доставили около двух тысяч доз "Спутник V". Препарат направили медицинскому отряду специального назначения для дальнейшего применения.

После проведения вакцинации каждый миротворец в течение 30 минут находится под наблюдением, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции Алексей Кручинин, начальник медпункта миротворцев в регионе

Напомним, что вакцинирование от коронавируса проходит в два этапа. Первый компонент введут миротворцам до конца января, второй - до 21 февраля. Первыми привьются командиры и врачи.

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Фото: Минобороны России