Чиновники устанавливают причину произошедшего.

В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию территории. Об этом сообщил глава администрации президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян в собственном аккаунте на Facebook. Чиновник отметил, что взрывы произошли в тот момент, когда миротворцы занимались работой.

Два взрыва в Степанакерте, звуки которых были слышны в городе, обусловлены работами по разминированию, о которых государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила заранее Артак Бегларян, представитель НКР

Чиновник призвал местное население сохранять спокойствие. Он пообещал, что ответственные лица проведут расследование и установят все обстоятельства произошедшего. Также НКР предпринимает меры для пресечения дезинформации и "рисками, связанными с пробелам" в оповещении граждан региона.

В Нагорном Карабахе возобновились перестрелки из-за спорных сел.

Фото: Минобороны России