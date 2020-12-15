Азербайджанцы захватили 10 армянских солдат.

В Нагорном Карабахе возобновились перестрелки из-за спорных сел. Об этом пишет РБК со ссылкой на службу безопасности непризнанной республики.

Вооружённые столкновения начались из-за территориальной границы возле сёл Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. После окончания военных действий данные населённые пункты остались под контролем армянской армии. Однако карты миротворцев относят их к азербайджанской границе. Минобороны РФ уточнило границы 12 декабря — и отнесло Хцаберд и Хин Тахер к армянской стороне.

Известно, что азербайджанские военные подошли к двум населённым пунктам 12 декабря. На посту они заявили о своих правах на данную территорию. После военнослужащие передали эти слова в столицу непризнанной республики Степанакерт, а оттуда российским миротворцам, которые связались с властями Азербайджана.

После этого начались бои — азербайджанцы захватили 10 армянских солдат. Также войска Азербайджана окружили сёла Хин Шен и Мец Шен Шушинского района, где продолжают находиться гражданские лица.

Ранее мы писали, что российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе.

Видео: YT / НОВОСТИ С ВОЙНЫ