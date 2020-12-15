В Нагорном Карабахе возобновились перестрелки из-за спорных сел. Об этом пишет РБК со ссылкой на службу безопасности непризнанной республики.
Вооружённые столкновения начались из-за территориальной границы возле сёл Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. После окончания военных действий данные населённые пункты остались под контролем армянской армии. Однако карты миротворцев относят их к азербайджанской границе. Минобороны РФ уточнило границы 12 декабря — и отнесло Хцаберд и Хин Тахер к армянской стороне.
Известно, что азербайджанские военные подошли к двум населённым пунктам 12 декабря. На посту они заявили о своих правах на данную территорию. После военнослужащие передали эти слова в столицу непризнанной республики Степанакерт, а оттуда российским миротворцам, которые связались с властями Азербайджана.
После этого начались бои — азербайджанцы захватили 10 армянских солдат. Также войска Азербайджана окружили сёла Хин Шен и Мец Шен Шушинского района, где продолжают находиться гражданские лица.
Ранее мы писали, что российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе.
Видео: YT / НОВОСТИ С ВОЙНЫ
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