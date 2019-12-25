За сутки от коронавируса в России излечилось 23 226 человек.

В России зафиксировано 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 838. Далее идут Санкт-Петербург — 3 179, Московская область — 970, Нижегородская область — 443, Свердловская область — 384.

За сутки от коронавируса в России излечилось 23 226 человек. За весь период — 1 634 671.

За минувшие сутки скончался 491 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 37 031 человек.

Отмечается, что у 21,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса.

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