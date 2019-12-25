При его появлении нужно сразу обращаться к врачу.

В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса. С заявлением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет ТАСС.

По её словам, появление одышки на фоне других респираторных симптомов считается очень тревожным признаком при COVID-19. Пшеничная рекомендует при её появлении сразу обращаться к врачу. Она отмечает, что чаще всего респираторные симптомы при коронавирусе сочетаются с потерей обоняния.

Однако эксперт подчеркнула, что подобное сочетание признаков возможно и при других заболеваниях.

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