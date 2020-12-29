За сутки от коронавируса в России излечилось 22 632 человека.

В России зафиксировано 24 246 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 284 384 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 842. Далее идут Санкт-Петербург — 3 649, Московская область — 1 131, Нижегородская область — 405, Свердловская область —392.

За сутки от коронавируса в России излечилось 22 632 человека. За весь период — 2 662 668.

За минувшие сутки скончалось 518 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 59 506 человек.

Отмечается, что у 11,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге подтвердили 3649 новых случаев заражения коронавирусом.

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