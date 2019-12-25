За сутки от коронавируса в России излечилось 25 573 человека.

В России зафиксировано 23 610 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 015 608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 438. Далее идут Санкт-Петербург — 2 312, Московская область — 880, Нижегородская область — 441, Свердловская область — 369.

За сутки от коронавируса в России излечилось 25 573 человека. За весь период — 1 526 656.

За минувшие сутки скончалось 463 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 34 850 человек.

Отмечается, что у 25,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее правила проведения "Евровидения-2021" изменили из-за коронавируса.

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