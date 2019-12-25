Правила проведения "Евровидения-2021" изменили из-за коронавируса

Организаторы "Евровидения-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.

В среду, 19 ноября, стало известно, что из-за COVID-19 изменились правила проведения "Евровидения-2021". Об этом сообщают РИА новости.

Отмечается, что теперь участники могут предварительно записать свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в международном песенном конкурсе вживую.

Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте организаторы "Евровидения-2021".

Напомним, что всем участником сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.

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Фото: Instagram / eurovision