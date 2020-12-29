За сутки от коронавируса в России излечилось 24 755 человек.

В России зафиксировано 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 448 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 001. Далее идут Санкт-Петербург — 2 731, Московская область — 1 083, Нижегородская область — 442, Ростовская область —394.

За сутки от коронавируса в России излечилось 24 755 человек. За весь период — 2 825 430.

За минувшие сутки скончался 531 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 62 804 человека.

Отмечается, что у 12,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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