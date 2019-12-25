За сутки от коронавируса в России излечилось 22 055 человек.

В России зафиксировано 22 410 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 971 013 случев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 882. Далее идут Санкт-Петербург — 2 130, Московская область — 839, Нижегородская область — 407, Архангельская область — 351.

За сутки от коронавируса в России излечилось 22 055 человек. За весь период — 1 475 904.

За минувшие сутки скончалось 442 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 33 931 человек.

Отмечается, что у 24,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Австрии начался жесткий локдаун.