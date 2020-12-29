За сутки от коронавируса в России излечилось 26 902 человека.

В России зафиксировано 21 887 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 3 655 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 458. Далее идут Санкт-Петербург — 3 112, Московская область — 1 092, Нижегородская область — 493, Свердловская область —392.

За сутки от коронавируса в России излечилось 26 902 человека. За весь период — 3 054 218.

За минувшие сутки скончалось 612 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 67 832 человека.

Отмечается, что у 10,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок.

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