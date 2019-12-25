За сутки от коронавируса в России излечилось 10 722 человека.

В России зафиксировано 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 796 132 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 897. Далее идут Санкт-Петербург — 1403, Московская область — 660, Нижегородская область — 411, Архангельская область — 342.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 722 человека. За весь период — 1 335 141.

За минувшие сутки скончалось 256 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 30 793 человека.

Отмечается, что у 26,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что более половины россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни.

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