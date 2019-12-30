Более половины россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

Лишь 3% респондентов заявили, что 2020 год стал для них лучшим.

Более половины россиян (61%) назвали 2020 год одним из худших в жизни. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Большинство граждан поставили 2020 году 1-4 бала из 10 возможных. Еще 28% опрошенных оценили текущий год на 1 бал. Каждый пятый респондент (21%) оценил этот год на 5 из 10 баллов. Они считают, что 2020 год ничем не отличается от остальных. Всего 18% россиян поставили этому году от 6 до 10 баллов.

Треть опрошенных отметили, что они потеряли работу. Почти столько же россиян сказали, что у них снизились доходы. Четверть жителей России тяжело переживают пандемию коронавируса. Остальных респондентов беспокоило состояние здоровья и невозможность выехать из страны.

Ранее мы сообщили, что в Новосибирской области более 30 вагонов сошли с рельсов.

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