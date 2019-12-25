В 2020 году смертность составила 113,2 человек на 10 тысяч населения.

Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за десять лет. Об этом пишет РБК, приводя собственные расчёты на основе статистики Росстата.

Смертность считается по количеству умерших на 10 тысяч живущих. Журналисты анализировали периоды за период с 2011 по 2020 годы. В 2019 году смертность опустилась до 102,9 умерших на 10 тысяч граждан — это следствие улучшения демографической ситуации. Данный показатель на 13,7% меньше, чем за тот же период 2010 года.

Однако в 2020 году смертность составила 113,2 человек на 10 тысяч населения — что выше на 10% к 2019 году.

При этом смертность возросла в 82 из 85 регионов по сравнению с показателями 2019 года. В 33 из 85 она оказалась также самой высокой за последние 10 лет.

Ранее мы писали, что в Италии допустили рост смертности до уровня Второй мировой войны.

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