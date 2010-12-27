Собрания посещали представители районной администрации и Фонда капитального ремонта.

В Выборге состоялись собрания собственников по капремонту 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Встречи провели 28 декабря на пр. Ленина, 8, 8-а, 12/10, 16, ул. Крепостная, 2/4, 6, 8, 37, пер. Рыбный, 2, ул. Северная, 6, ул. Вокзальная, 13. По программе капремонта в них проведут проектно-изыскательные работы.

На данный совещания администрация также пригласила представителей управляющих компаний, которые обслуживают содержание многоквартирных домов.

Чтобы ознакомить жителей с предстоящим объемом работ по капремонту, Жилищным кодексом РФ установлена специальная процедура уведомления жильцов. После ознакомления с документацией, подготовленной Фондом капремонта, в протоколе отражается решение собственников помещений многоквартирного дома. - рассказал начальник отдела подготовки производства капремонта в Ленобласти Грода Илья

Проектно-изыскательные работы завершат к середине 2020 года. После этого будут организованы собрания собственников по поводу проведения строительно-монтажных работ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно новое расписание по маршруту №141 "Выборг – Каменногорск".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти