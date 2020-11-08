На месте происшествия проводится проверка.

В Новосибирской области более 30 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

О происшествии стало известно 8 ноября. В 11:58 по московскому времени на станции Татарская произошел сход 31 вагона грузового поезда. На место прибыл Барабинский транспортный прокурор. Проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал. В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов.

Татарская является одной из крупнейших станций на данном участке Транссибирской магистрали. Станцию построили в 1896 году. Она считается узловой. К ней примыкают не менее трех железнодорожных направлений.

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Видео: ВК/Татарск - Online