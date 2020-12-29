За сутки от коронавируса в России излечилось 23 262 человека.

В России зафиксировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 3 520 531 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Санкт-Петербурге — 3 281. Далее идут Москва — 3 115, Московская область — 1 072, Нижегородская область — 471, Ростовская область —392.

За сутки от коронавируса в России излечилось 23 262 человека. За весь период — 3 002 026.

За минувшие сутки скончалось 586 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 66 623 человека.

Отмечается, что у 11,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19.

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