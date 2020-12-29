За сутки от коронавируса в России излечилось 25 290 человек.

В России зафиксировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,59%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 3 633 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Санкт-Петербурге — 3 347. Далее идут Москва — 2 452, Московская область — 994, Нижегородская область — 488, Воронежская область —389.

За сутки от коронавируса в России излечилось 25 290 человек. За весь период — 3 027 316.

За минувшие сутки скончалось 597 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 67 220 человека.

Отмечается, что у 11,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что больше половины регионов России закончили год с дефицитом бюджета.

Фото: pixabay.com