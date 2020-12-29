  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Больше половины регионов России закончили год с дефицитом бюджета
Сегодня, 9:24
113
matveyvn

Больше половины регионов России закончили год с дефицитом бюджета

0 0

Совокупный дефицит бюджетов составил 762,2 миллиардов рублей.

Больше половины регионов России, 58 из 85, закончили год с дефицитом бюджета. Отмечается, что причина в падении цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом говорит информация Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Совокупный дефицит бюджетов составил 762,2 миллиардов рублей — что совокупно пяти процентам объема бюджетных доходов субъектов. Самые большие цифры дефицита зафиксированы в Кемеровской (–21%) и Тюменской (–20%) областях, Удмуртской Республике (–16%), Ямало-Ненецком АО (–14%), Республике Башкортостан (–14%) и Архангельской области (–14%).

Ранее Путин призвал власть Москвы "не прибедняться".

Фото: pixabay.com

Теги: бюджет, дефицит, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии