Больше половины регионов России закончили год с дефицитом бюджета

Совокупный дефицит бюджетов составил 762,2 миллиардов рублей.

Больше половины регионов России, 58 из 85, закончили год с дефицитом бюджета. Отмечается, что причина в падении цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом говорит информация Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Совокупный дефицит бюджетов составил 762,2 миллиардов рублей — что совокупно пяти процентам объема бюджетных доходов субъектов. Самые большие цифры дефицита зафиксированы в Кемеровской (–21%) и Тюменской (–20%) областях, Удмуртской Республике (–16%), Ямало-Ненецком АО (–14%), Республике Башкортостан (–14%) и Архангельской области (–14%).

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