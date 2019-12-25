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В России зафиксировано 20 985 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 11:20
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matveyvn

В России зафиксировано 20 985 новых случаев заражения коронавирусом

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За сутки от коронавируса в России излечилось 25 179 человек.

В России зафиксировано 20 985 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 174. Далее идут Санкт-Петербург — 2 215, Московская область — 864, Нижегородская область — 432, Свердловская область — 358.

За сутки от коронавируса в России излечилось 25 179 человек. За весь период — 1 501 083.

За минувшие сутки скончалось 456 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 34 387 человек.

Отмечается, что у 24,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее стало известно самое необычное свойство коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: количество зараженных, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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