В России зафиксировано 20 985 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 174. Далее идут Санкт-Петербург — 2 215, Московская область — 864, Нижегородская область — 432, Свердловская область — 358.
За сутки от коронавируса в России излечилось 25 179 человек. За весь период — 1 501 083.
За минувшие сутки скончалось 456 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 34 387 человек.
Отмечается, что у 24,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее стало известно самое необычное свойство коронавируса.
Фото: pixabay.com
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