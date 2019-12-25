Потеря обоняния, отметил Нетёсов, также не считается особенным симптомом.

Стало известно самое необычное свойство коронавируса. О нём рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с Lenta.ru.

По его словам, у COVID-19 есть целый ряд особенностей, которых не было у других вирусов. Например, при заболевании наблюдается дизрегуляция иммунной системы — такая же, как при лихорадке Эбола. При этом новая коронавирусная инфекция характерна и тромбообразованием, которое часто встречается при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Потеря обоняния, отметил Нетёсов, также не считается особенным симптомом — он наблюдается при заражении ещё 20 вирусами.

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