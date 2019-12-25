За сутки от коронавируса в России излечилось 12 238 человек.

В России зафиксировано 19 404 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 255. Далее идут Санкт-Петербург — 1093, Московская область — 588, Нижегородская область — 422, Архангельская область — 377.

За сутки от коронавируса в России излечилось 12 238 человек. За весь период — 1 279 169.

За минувшие сутки скончалось 292 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 29 509 человек.

Отмечается, что у 25,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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