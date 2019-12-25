Больше всего наличные снимали в марте (5,9%) и апреле (6,6%).

Россияне рекордно запаслись наличными на фоне коронавируса. Об этом во время беседы с "РИА Новостями" рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, за год россияне сняли на 28,3% больше наличных, чем за аналогичный период прошлого года. В наличных граждане РФ держат 12,1 триллиона рублей. Осадчий отмпчает, что это рекордный показатель с 2012 года. При этом по состоянию на 1 марта перед началом пандемии рост количества наличных был меньше в четыре раза и составлял только 7,1%.

Больше всего наличные снимали в марте (5,9%) и апреле (6,6%).

Ранее мы писали, что Госдума вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом.

Фото: pixabay.com